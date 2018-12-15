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Компания Трампа получала собранные на его инаугурацию средства

Киев • УНН

 • 10108 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Компания Trump Organization, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, получала средства от комитета, занимавшегося сбором средств на проведение его инаугурации в январе прошлого года, речь может идти о нарушении закона. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте некоммерческой организации ProPublica, которая занимается журналистскими расследованиями, передает УНН.

Компания Трампа получала собранные на его инаугурацию средства

Статья подготовлена совместно сотрудниками ProPublica и радиостанции WNYC. “Когда в этом году стало известно, что инаугурационный комитет Дональда Трампа собрал и израсходовал беспрецедентный объем средств, некоторые задались вопросом о том, куда ушли все эти деньги. Как выяснилось, одним из тех, кто получил выгоду, был сам Трамп”, — констатируется в материале.

Согласно переписке по электронной почте и финансовым документам, с которыми ознакомились журналисты, средства инаугурационного комитета расходовались на оплату принадлежащего Trump Organization отеля в Вашингтоне, в частности, на номера, питание и аренду помещений. В обсуждениях относительно того, сколько комитет должен заплатить за это, ключевую роль играла дочь действующего американского лидера — Иванка Трамп, являющаяся в настоящее время советником президента США. В то время она была одним из руководителей Trump Organization, однако после инаугурации отца ушла с данного поста.

В материале говорится, что представитель комитета в переписке с Иванкой Трамп по электронной почте выражал обеспокоенность по поводу того, что стоимость аренды помещений в отеле является завышенной и это может вызвать трудности при предстоящих финансовых проверках.

Как подчеркивается в публикации, если указанный отель Трампа сдавал комитету помещения по заведомо завышенным ценам, “это может быть нарушением налогового законодательства”. В статье также отмечается, что в данном случае речь может идти о незаконном обогащении.

Напоминаем, в США ведется расследование по расходам на инаугурацию Трампа.

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