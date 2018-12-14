У США ведеться розслідування щодо витрат на інавгурацію Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прокуратура Манхеттена ініціювала розслідування за фактом можливих порушень з боку інавгураційного комітету президента США Дональда Трампа, який займався збором коштів на проведення церемонії його вступу на посаду глави держави в січні минулого року. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, передає УНН.
За даними її джерел, розслідування на предмет можливого кримінального злочину знаходиться на самій початковій стадії. Прокурори перевіряють, чи були кошти, зібрані інавгураційним комітетом від впливових спонсорів, частково витрачені в порушення закону. Слідчі, зокрема, з’ясовують, чи здійснювали спонсори пожертвування в обмін на різні послуги і преференції політичного характеру або ж прямий доступ до представників адміністрації Трампа з метою надання на них впливу.
Як зазначає видання, розслідування було ініційоване, зокрема, після вивчення прокуратурою документів, вилучених у колишнього юриста Трампа — Майкла Коена. Останній в середу був засуджений до трьох років позбавлення волі за звинуваченнями у фінансових махінаціях та інших злочинах.
Всього інавгураційному комітету, який був створений для збору пожертвувань і координації проведення заходів, пов’язаних зі вступом Трампа на посаду, вдалося зібрати рекордні 107 млн доларів, повідомляє газета. Інавгурація Трампа відбулася у Вашингтоні 20 січня 2017 року.
Як повідомляв УНН, Трамп упевнений, що людей з його оточення змушували дати неправдиві свідчення.