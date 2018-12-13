Трамп упевнений, що людей з його оточення змушували дати неправдиві свідчення

Коен в середу був засуджений до трьох років тюремного ув’язнення за низку злочинів, включаючи порушення правил фінансування передвиборної кампанії, що виразилося в нецільовому витрачанні коштів, виділених на передвиборну боротьбу. Їх частка була виплачена за мовчання двом жінкам, які стверджують, що Трамп в минулому вступав з ними у позашлюбний зв’язок. Коен під час виступу в суді запевнив, що “покривав брудні справи” Трампа.

“По-перше, він робив дуже незначну роботу, він більше займався зв’язками з громадськістю, ніж юридичними справами”, — зазначив Трамп. Він пояснив, що спочатку вирішив взяти Коена на роботу багато років тому, оскільки той був корисний при укладанні угод, що стосуються одного з хмарочосів в Нью-Йорку.

“Я думав, він відмінний хлопець, мені він сподобався”, — пригадав президент США. “Тепер, з плином часу, я думаю, що зробив помилку”, — додав він. “Те, що він робив, абсолютно не було пов’язано зі мною, за винятком двох звинувачень, що стосуються фінансування кампанії, які не є злочинами і не повинні там фігурувати. Їх включили, щоб кинути тінь на мене”, — підкреслив американський лідер.

“Я ніколи не давав йому вказівок зробити що-небудь погане. Щоб він не зробив, він зробив це на власний розсуд. Він — юрист, юрист, який представляє клієнта, повинен все зробити правильно, за це їм багато платять”, — підкреслив Трамп . “Він зробив щось погане, що не має відношення до мене”, — зазначив Трамп, не виключивши, що дії Коена могли мати відношення до інших його клієнтам.

Трамп висловив упевненість в тому, що Коен погодився визнати свою провину у вказаних порушеннях за вказівкою слідчих, щоб ті не вимагали для нього більш жорсткого покарання. “Він уклав угоду, щоб кинути тінь на мене, йому скоротили термін, щоб кинути тінь на мене”, — пояснив президент США. Він не виключив, що Коен був змушений піти на співпрацю зі слідчими, щоб позбавити від переслідування свого батька або дружину.

“У нас жахлива система”, — додав Трамп. — І тепер це ж саме відбувається з Флінном“.

Трамп, кажучи про угоду між Флінном і слідчими, що займаються під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера розслідуванням щодо втручання РФ у вибори, заявив, що не знає, що той говорив. “Я навіть не знаю, що він сказав про мене. Можливо, вони досить його налякали, щоб він вигадав що-небудь”, — зазначив він.

“Але мені здається, що він, може бути, цього не зробив, — додав президент США. — Думаю, він більш міцний чоловік, ніж Коен”. “Але якусь угоду він уклав”, — констатував Трамп.