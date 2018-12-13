Екс-юриста Трампа засудили до трьох років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен, який визнав свою провину в кількох злочинах, засуджений судом у Нью-Йорку до 3-х років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
Обвинувачення закликало суд засудити Коена до тюремного ув'язнення на термін від 4 до 5 років за злочини, пов'язані з порушенням правил фінансування передвиборних кампаній. Адвокат зізнався, що незаконно виплатив гроші за мовчання двом жінкам, який стверджував, що вони мали зв'язки з Трампом.
Судячи з судовими документами, у вироку були враховані й інші злочини Коена, у тому числі надання неправдивих свідчень конгресу США, а також податкові та фінансові махінації.
Відомо, що адвокати Коена просили суд не позбавляти їхнього підзахисного волі, наполягаючи, що дії юриста були зумовлені його відданістю Трампу. За їхніми словами, він підтримував "тісні і регулярні контакти з представниками Білого дому і юристами", коли готувався дати свідчення в американському конгресі, під час яких збрехав, що Трамп відмовився від будівельного проекту в Москві до початку передвиборчої кампанії. Згодом Коен зізнався, що насправді Трамп працював над цим проектом до червня 2016 року, тобто під час праймеріз. За словами юриста, він доповідав Трампу про свої спроби отримати дозвіл на будівництво, хоча проект згодом і зірвався.
Трамп написав у своєму Twitter, що Коен просто намагається домогтися пом'якшення вироку, даючи неправдиві свідчення проти нього, і заявив, що юрист повинен відбути "повний термін".
Нагадаємо, про наміри прокуратури Нью-Йорка почати кримінальне розслідування щодо Майкла Коена стало відомо у серпні.