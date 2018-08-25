CNN: прокуратура Нью-Йорка хоче розпочати кримінальне розслідування відносно Майкла Коена
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Генпрокуратура американського штату Нью-Йорк планує ініціювати кримінальне розслідування відносно Майкла Коена, колишнього юриста президента США Дональда Трампа, на предмет можливих порушень податкового законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
У вівторок Коен визнав себе в суді в Нью-Йорку винним за вісьмома пунктами федерального звинувачення, включаючи ухилення від сплати податків, порушення правил фінансування передвиборної кампанії, махінації в банківській сфері і надання неправдивих відомостей фінансовим організаціям США. У його відношенні було встановлено заставу в розмірі 500 тисяч доларів.
За даними джерел CNN, генпрокурор штату Нью-Йорк Барбара Андервуд має намір після цього почати розслідування ймовірних податкових порушень Коена на рівні штату. Як зазначає канал, Андервуд вже направила запит до податкового департамент уряду Нью-Йорка на предмет обґрунтованості початку такого розгляду.
Раніше вказаний департамент направив Коену повістку з вимогою дати їм свідчення в зв’язку з розслідуванням, що стосуються діяльності фонду Дональда Трампа (Donald J. Trump Foundation), який підозрюється в податкових порушеннях. За даними агентства Associated Press, юрист після цього зв’язався з владою штату, обговоривши дату можливої зустрічі. Як зазначалося, Коен висловив готовність співпрацювати зі слідством.
Як повідомляв УНН, в Білому домі вважають, що Трамп має намір помилувати Манафорта.