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Politico: в Білому домі вважають, що Трамп має намір помилувати Манафорта

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Співробітники Білого дому і адвокати Дональда Трампа вважають, що він має намір скористатися правом президентського помилування після винесення вироку колишньому керівникові передвиборного штабу Полу Манафорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Politico.

Politico: в Білому домі вважають, що Трамп має намір помилувати Манафорта

За її даними, Трамп вважає Манафорта “сміливою людиною” і не збирається прислухатися до порад своїх помічників, які відмовляють президента від надання помилування. “Трамп готує це. Він називає це розслідування полюванням на відьом і каже, що таке б ніколи не сталося з помічником Хілларі Клінтон”, — заявив виданню екс-співробітник адміністрації. Однак, як пише газета, троє інших її співрозмовників, діючі співробітники Білого дому, відзначили, що не отримували від Трампа ніяких вказівок з приводу можливого помилування.

Як повідомляв УНН, раніше в четвер прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що дискусії щодо можливого помилування колишнього керівника передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта не ведуться, а сам глава держави не прийняв рішення з цього приводу.

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