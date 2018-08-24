Білий дім знову заявив, що помилування Манафорта не обговорюється
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Дискусії щодо можливого помилування колишнього керівника передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта не ведуться, а сам глава держави не прийняв рішення з цього приводу. Про це, як повідомила в четвер телекомпанія CBS, повідомила журналістам прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, інформує УНН.
За її словами, помилування Манафорта “не обговорюють в Білому домі, і президент не прийняв рішення з приводу помилування Манафорта або когось ще”.
Як повідомила в середу журналістка Ешлі Ірхарт, яка брала інтерв’ю у Трампа, американський лідер заявив, що розгляне питання помилування Манафорта, якому загрожує до 80 років в’язниці. Пізніше глава держави висловив думку, що колишній керівник його штабу піддався переслідуванню, зокрема, за діяльність, природну для політичних консультантів і лобістів у Вашингтоні.
Як повідомляв УНН, у середу стало відомо, що Білий дім не розглядає можливість помилування колишнього керівника передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це, на регулярному брифінгу для журналістів, заявила прес-секретар американського лідера Сара Сандерс.