Белый дом вновь заявил, что помилование Манафорта не обсуждается
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Дискуссии о возможном помиловании бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта не ведутся, а сам глава государства не принял решения по этому поводу. Об этом, как сообщила в четверг телекомпания CBS, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует УНН.
По ее словам, помилование Манафорта “не обсуждают в Белом доме, и президент не принял решение по поводу помилования Манафорта или кого-то еще”.
Как сообщила в среду журналистка Эшли Ирхарт, которая брала интервью у Трампа, американский лидер заявил, что рассмотрит вопрос помилования Манафорта, которому грозит до 80 лет тюрьмы. Позднее глава государства выразил мнение, что бывший руководитель его штаба подвергся преследованию, в частности, за деятельность, естественную для политических консультантов и лоббистов в Вашингтоне.
Как сообщал УНН, в среду стало известно, что Белый дом не рассматривает возможность помилования бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом, на регулярном брифинге для журналистов, заявила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.