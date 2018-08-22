Білий дім заявив, що не розглядає можливість помилування Манафорта
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Білий дім не розглядає можливість помилування колишнього керівника передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це в середу на регулярному брифінгу для журналістів заявила прес-секретар американського лідера Сара Сандерс, інформує УНН.
“Ніяких обговорень з цього питання не було”, — зазначила вона, відповідаючи на питання про можливе помилування екс-глави передвиборного штабу.
“Справа Манафорта не має ніякого відношення до президента, не має ніякого відношення до його (передвиборної) кампанії і не має ніякого відношення до Білого дому”, — повторила декілька разів Сандерс.
Як повідомляв УНН, у вівторок журі присяжних в суді Александрії (штат Вірджинія) винесло вердикт у справі Манафорта, визнавши його винним по восьми з 18 пунктів звинувачення. Йдеться про п’ять пунктів, пов’язаних з порушенням податкового законодавства, два пункти, пов’язаних з порушенням банківського законодавства, і про приховування зарубіжних рахунків в банках. За повідомленнями ЗМІ, Манафорту загрожує до 80 років ув’язнення за сукупністю всіх звинувачень.