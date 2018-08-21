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Присяжні у справі Манафорта прийшли до консенсусу по 8 з 18 пунктів звинувачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Члени журі присяжних в суді міста Александрії (штат Вірджинія) у справі колишнього керівника передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта визнали його винним по восьми з 18 пунктів звинувачення, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Присяжні у справі Манафорта прийшли до консенсусу по 8 з 18 пунктів звинувачення

Як зазначає агентство, мова йде про п’ять пунктів, пов’язаних з порушенням податкового законодавства, два пункти, пов’язаних з порушенням банківського законодавства та одному про приховування зарубіжних рахунків в банках. По інших десяти пунктам, як зазначається, присяжні не винесли одностайного рішення.

Манафорт виступає в якості відповідача по двом судовим справам — у Вірджинії і в столичному окрузі Колумбія. У Вірджинії його звинувачують в приховуванні іноземних банківських рахунків, “відмиванні” грошей і податкових махінаціях, в тому числі під час роботи в Україні. В даний час журі присяжних веде дискусію з приводу вердикту щодо Манафорта.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України запропонувала правоохоронним органам США сприяння в розслідування справи екс-голови передвиборного штабу Дональда Трампа Манафорта.

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