ГПУ запропонувала США співпрацю у справі Манафорта
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України запропонувала правоохоронним органам США сприяння в розслідування справи екс-голови передвиборного штабу Дональда Трампа Манафорта. Про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“У лютому цього року я за своїм підписом направив спецповідомлення до прокурора Мюллера про готовність сприяти розслідуванню справи Манафорта... До нас вони не зверталися. Провели своє розслідування, і зараз відбувається перша частина судового засідання. Наша первинна інформація про наявність його прізвища у „чорній бухгалтерії“ Партії регіонів”, — сказав Луценко.
Він зазначив, що ГПУ зареєстрували кримінальне провадження щодо тих офшорних фірм, які згадуються у справі Манафорта і де згадуються певні колишні держслужбовці.
“Походженням коштів у тому числі має займатися Державна фіскальна служба. Якщо буде встановлено, що чиновник — колишній чи чинний, не відмовився від управління активами, він буде відповідати”, — зауважив Луценко.
Як повідомляв УНН, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер подав документи, щоб зміцнити своє твердження про те, що Пол Манафорт, колишній очільник передвиборного штабу Дональда Трампа, здійснював лобістську кампанію на користь колишнього президента України Віктора Януковича в США без реєстрації як іноземного агента.