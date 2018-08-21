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ГПУ предложила США сотрудничество в деле Манафорта

Киев • УНН

 • 8517 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Генеральная прокуратура Украины предложила правоохранительным органам США содействие в расследование дела экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

ГПУ предложила США сотрудничество в деле Манафорта

"В феврале этого года я за своей подписью направил спецсообщение прокурору Мюллера о готовности содействовать расследованию дела Манафорта... К нам они не обращались. Провели свое расследование, и сейчас происходит первая часть судебного заседания. Наша первичная информация о наличии его фамилии в "черной бухгалтерии" Партии регионов", - сказал Луценко.

Он отметил, что ГПУ зарегистрировали уголовное производство в отношении тех оффшорных фирм, которые упоминаются в деле Манафорта и где упоминаются некоторые бывшие госслужащие.

"Происхождением средств в том числе должна заниматься Государственная фискальная служба. Если будет установлено, что чиновник - бывший или действующий, не отказался от управления активами, он будет отвечать", - отметил Луценко.

Как сообщал УНН, специальный прокурор США Роберт Мюллер подал документы, чтобы укрепить свое утверждение о том, что Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, осуществлял лоббистскую кампанию в пользу бывшего президента Украины Виктора Януковича в США без регистрации в качестве иностранного агента.

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