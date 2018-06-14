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Мюллер оприлюднив звіт щодо лобіювання Манафортом для Януковича в США

Мюллер оприлюднив звіт щодо лобіювання Манафортом для Януковича в США

Київ • УНН

 • 11431 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер подав документи, щоб зміцнити своє твердження про те, що Пол Манафорт, колишній очыльник передвиборного штабу Дональда Трампа, здійснював лобістську кампанію на користь колишнього президента України Віктора Януковича в США без реєстрації як іноземного агента. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Прокурори з команди Мюллера оприлюднили дві записки, написані Манафортом, які, як вони кажуть, підтверджують, що він направив зусилля, щоб вплинути на законодавців США і ЗМІ на користь тодішнього президента України Віктора Януковича, пише видання.

Ці заяви ще більше ставлять під сумнів твердження Манафорта про те, що його лобіювання інтересів Януковича обмежувалося Європою. Ймовірно, вони зіграють центральну роль у судовому процесі Манафорта у Вашингтоні, який почнеться у вересні, за обвинуваченням у тому, що він не зареєстрував своє зовнішнє лобіювання в міністерстві юстиції США і що він відмив частину грошей, які йому надходили, пише видання.

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Зазначено, що Манафорт як міжнародний політичний консультант "організовував" колишніх європейських політиків, відомих як "група Габсбургів", щоб спробувати запобігти можливим санкціям проти України за позбавлення волі суперниці Януковича Юлії Тимошенко. Мюллер стверджує, що вони займалися лобіюванням в США з вересня 2012 року по 2014 рік.

"Власні слова Манафорта говорять про хибність його заяв про те, що група Габсбургів була "орієнтована на Європу", - стверджують прокурори з команди Мюллера.

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Вони процитували проект записки від 22 квітня 2013 року, в якій Манафорт розписав Януковичу докладні відомості про те, як він організував зустрічі з членами конгресу у Вашингтоні.

"Наша взаємодія зі старшими посадовими особами державного департаменту приносить свої плоди", - писав Манафорт Януковичу. "Ми задіяли десятки служб конгресу, включаючи керівництво і всіх членів комітету із закордонних справ сенату і комітету із закордонних справ палати представників", - йдеться в записці.

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Записка Манафорта Януковичу засвідчила, що він прагнув "активно залучати" уряд США і конгрес "з використанням стратегії, яку я побудував". Ключовим елементом цієї стратегії було відстоювання судового процесу та семирічного тюремного ув'язнення в 2011 році для Тимошенко, пише видання.

У записці Манафорт повідомив, що його кампанія "Engage Ukraine" зміцнить серед політиків США позитивні аспекти відносин між двома країнами.

30 жовтня 2017 року міністерство юстиції США оприлюднило висунуті політтехнологу Полу Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу обвинувачення в 12 випадках правопорушень. В обвинувальному акті йшлося, що Манафорт і Гейтс в період щонайменше з 2006-го до 2015 року заробили в результаті їх роботи в Україні десятки мільйонів доларів і з метою приховати ці суми протягом 2006-2016 років відмивали ці кошти через численні компанії, партнерства і банки в США та інших країнах. Обидва це заперечують.

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