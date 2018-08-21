Присяжные по делу Манафорта пришли к консенсусу по 8 из 18 пунктов обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Члены жюри присяжных в суде города Александрии (штат Вирджиния) по делу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признали его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечает агентство, речь идет о пяти пунктах, связанных с нарушением налогового законодательства, двух пунктах, связанных с нарушением банковского законодательства и одном о сокрытии зарубежных счетов в банках. По остальным десяти пунктам, как отмечается, присяжные не вынесли единогласного решения.
Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам — в Вирджинии и в столичном округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, “отмывании” денег и налоговых махинациях, в том числе во время работы в Украине. В настоящее время жюри присяжных ведет дискуссию по поводу вердикта в отношении Манафорта.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины предложила правоохранительным органам США содействие в расследование дела экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорта.