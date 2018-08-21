Присяжные по делу Манафорта пришли к консенсусу по 8 из 18 пунктов обвинения

Как отмечает агентство, речь идет о пяти пунктах, связанных с нарушением налогового законодательства, двух пунктах, связанных с нарушением банковского законодательства и одном о сокрытии зарубежных счетов в банках. По остальным десяти пунктам, как отмечается, присяжные не вынесли единогласного решения.

Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам — в Вирджинии и в столичном округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, “отмывании” денег и налоговых махинациях, в том числе во время работы в Украине. В настоящее время жюри присяжных ведет дискуссию по поводу вердикта в отношении Манафорта.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины предложила правоохранительным органам США содействие в расследование дела экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорта.