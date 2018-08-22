Белый дом заявил, что не рассматривает возможность помилования Манафорта
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Белый дом не рассматривает возможность помилования бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс, информирует УНН.
“Никаких обсуждений по этому вопросу не было”, — отметила она, отвечая на вопрос о возможном помиловании экс-главы предвыборного штаба.
“Дело Манафорта не имеет никакого отношения к президенту, не имеет никакого отношения к его (предвыборной) кампании и не имеет никакого отношения к Белому дому”, — повторила несколько раз Сандерс.
Как сообщал УНН, во вторник жюри присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния) вынесло вердикт по делу Манафорта, признав его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Речь идет о пяти пунктах, связанных с нарушением налогового законодательства, двух пунктах, связанных с нарушением банковского законодательства, и о сокрытии зарубежных счетов в банках. По сообщениям СМИ, Манафорту грозит до 80 лет заключения по совокупности всех обвинений.