Politico: в Белом доме считают, что Трамп намерен помиловать Манафорта
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Сотрудники Белого дома и адвокаты Дональда Трампа считают, что он намерен воспользоваться правом президентского помилования после вынесения приговора бывшему руководителю предвыборного штаба Полу Манафорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Politico.
По ее данным, Трамп считает Манафорта “смелым человеком” и не собирается прислушиваться к советам своих помощников, которые отговаривают президента от предоставления помилования. “Трамп подготавливает это. Он называет это расследование охотой на ведьм и говорит, что такое бы никогда не произошло с помощником Хиллари Клинтон”, — заявил изданию экс-сотрудник администрации. Однако, как пишет газета, трое других ее собеседников, действующие сотрудники Белого дома, отметили, что не получали от Трампа никаких указаний по поводу возможного помилования.
Как сообщал УНН, ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что дискуссии о возможном помиловании бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта не ведутся, а сам глава государства не принял решение на этот счет.