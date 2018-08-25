Politico: в Белом доме считают, что Трамп намерен помиловать Манафорта

По ее данным, Трамп считает Манафорта “смелым человеком” и не собирается прислушиваться к советам своих помощников, которые отговаривают президента от предоставления помилования. “Трамп подготавливает это. Он называет это расследование охотой на ведьм и говорит, что такое бы никогда не произошло с помощником Хиллари Клинтон”, — заявил изданию экс-сотрудник администрации. Однако, как пишет газета, трое других ее собеседников, действующие сотрудники Белого дома, отметили, что не получали от Трампа никаких указаний по поводу возможного помилования.

Как сообщал УНН, ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что дискуссии о возможном помиловании бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта не ведутся, а сам глава государства не принял решение на этот счет.