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CNN: прокуратура Нью-Йорка хочет начать уголовное расследование в отношении Майкла Коэна

Киев • УНН

 • 8545 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Генпрокуратура американского штата Нью-Йорк планирует инициировать уголовное расследование в отношении Майкла Коэна, бывшего юриста президента США Дональда Трампа, на предмет возможных нарушений налогового законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

CNN: прокуратура Нью-Йорка хочет начать уголовное расследование в отношении Майкла Коэна

Во вторник Коэн признал себя в суде в Нью-Йорке виновным по восьми пунктам федерального обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. В его отношении был установлен залог в размере 500 тысяч долларов.

По данным источников CNN, генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд намерена после этого начать расследование предполагаемых налоговых нарушений Коэна на уровне штата. Как отмечает канал, Андервуд уже направила запрос в налоговый департамент правительства Нью-Йорка на предмет обоснованности начала такого разбирательства.

Ранее указанный департамент направил Коэну повестку с требованием дать им показания в связи с расследованием, касающимся деятельности фонда Дональда Трампа (Donald J. Trump Foundation), который подозревается в налоговых нарушениях. По данным агентства Associated Press, юрист после этого связался с властями штата, обсудив дату возможной встречи. Как отмечалось, Коэн выразил готовность сотрудничать со следствием.

Как сообщал УНН, в Белом доме считают, что Трамп намерен помиловать Манафорта.

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