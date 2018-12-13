Экс-юриста Трампа приговорили к трем годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, признавший свою вину в нескольких преступлениях, приговорен судом в Нью-Йорке к 3-м годам лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
Обвинение призывало суд приговорить Коэна к тюремному заключению на срок от 4 до 5 лет за преступления, связанные с нарушением правил финансирования предвыборных кампаний. Адвокат признался, что незаконно выплатил деньги за молчание двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в связи с Трампом.
Судя по судебным документам, в приговоре были учтены и другие преступления Коэна, в том числе дача ложных показаний конгрессу США, а также налоговые и финансовые махинации.
Известно, что адвокаты Коэна просили суд не лишать их подзащитного свободы, настаивая, что действия юриста были обусловлены его преданностью Трампу. По их словам, он поддерживал "тесные и регулярные контакты с представителями Белого дома и юристами", когда готовился дать показания в американском конгрессе, в ходе которых солгал, что Трамп отказался от строительного проекта в Москве до начала предвыборной кампании. Впоследствии Коэн признался, что на самом деле Трамп работал над этим проектом до июня 2016 года, то есть во время праймериз. По словам юриста, он докладывал Трампу о своих попытках получить разрешение на строительство, хотя в итоге проект сорвался.
Трамп написал в своем Twitter, что Коэн просто пытается добиться смягчения приговора, давая ложные показания против него, и заявил, что юрист должен отбыть "полный срок".
Напомним, о намерениях прокуратуры Нью-Йорка начать уголовное расследование в отношении Майкла Коэна стало известно в августе.