Трамп уверен, что людей из его окружения заставляли дать ложные показания

Коэн в среду был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая нарушение правил финансирования предвыборной кампании, выразившееся в нецелевом расходовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Коэн во время выступления в суде заверил, что “покрывал грязные дела” Трампа.

“Во-первых, он делал очень незначительную работу, он больше занимался связями с общественностью, чем юридическими делами”, — отметил Трамп. Он пояснил, что первоначально решил взять Коэна на работу много лет назад, поскольку тот был полезен при заключении сделок, касающихся одного из небоскребов в Нью-Йорке.

“Я думал, он отличный парень, мне он понравился”, — припомнил президент США. “Теперь, по прошествии времени, я думаю, что сделал ошибку”, — добавил он. “То, что он делал, совершенно не было связанно со мной, за исключением двух обвинений, касающихся финансирования кампании, которые не являются преступлениями и не должны там фигурировать. Их включили, чтобы бросить тень на меня”, — подчеркнул американский лидер.

“Я никогда не давал ему указаний сделать что-либо плохое. Чтобы он ни сделал, он сделал это по своему усмотрению. Он — юрист, юрист, который представляет клиента, должен все сделать правильно, за это им много платят”, — подчеркнул Трамп. “Он сделал что-то плохое, что не имеет отношения ко мне”, — отметил Трамп, не исключив, что действия Коэна могли иметь отношения к другим его клиентам.

Трамп выразил уверенность в том, что Коэн согласился признать свою вину в указанных нарушениях по указанию следователей, чтобы те не требовали для него более жесткого наказания. “Он заключил сделку, чтобы бросить тень на меня, ему сократили срок, чтобы бросить тень на меня”, — пояснил президент США. Он не исключил, что Коэн был вынужден пойти на сотрудничество со следователями, чтобы избавить от преследования своего отца или супругу.

“У нас ужасная система”, — добавил Трамп. — И теперь это же самое происходит с Флинном“.

Трамп, говоря о сделке между Флинном и следователями, занимающимися под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера расследованием относительно приписываемого России вмешательства в выборы, заявил, что не знает, что тот говорил. “Я даже не знаю, что он сказал про меня. Возможно, они достаточно его напугали, чтобы он выдумал что-нибудь”, — отметил он.

“Но мне кажется, что он, может быть, этого не сделал, — добавил президент США. — Думаю, он более крепкий человек, чем Коэн”. “Но какую-то сделку он заключил”, — констатировал Трамп.