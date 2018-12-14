В США ведется расследование в отношении расходов на инаугурацию Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Прокуратура Манхэттена инициировала расследование по факту возможных нарушений со стороны инаугурационного комитета президента США Дональда Трампа, занимавшегося сбором средств на проведение церемонии его вступления в должность главы государства в январе прошлого года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.
По данным ее источников, расследование на предмет возможного уголовного преступления находится на самой начальной стадии. Прокуроры проверяют, были ли средства, собранные инаугурационным комитетом от влиятельных спонсоров, частично потрачены в нарушение закона. Следователи, в частности, выясняют, осуществляли ли спонсоры пожертвования в обмен на различные услуги и преференции политического характера или же прямой доступ к представителям администрации Трампа с целью оказания на них влияния.
Как отмечает издание, расследование было инициировано, в частности, после изучения прокуратурой документов, изъятых у бывшего юриста Трампа — Майкла Коэна. Последний в среду был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинениям в финансовых махинациях и других преступлениях.
Всего инаугурационному комитету, который был создан для сбора пожертвований и координации проведения мероприятий, связанных со вступлением Трампа в должность, удалось собрать рекордные 107 млн долларов, сообщает газета. Инаугурация Трампа состоялась в Вашингтоне 20 января 2017 года.
Как сообщал УНН, Трамп уверен, что людей из его окружения заставляли дать ложные показания.