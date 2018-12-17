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Американский конгрессмен подаст запрос в Deutsche Bank о транзакциях Трампа

Киев • УНН

 • 8770 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Влиятельный американский конгрессмен-демократ Адам Шифф (от штата Калифорния) заявил в воскресенье, что рассматривает возможность подать запрос в немецкий банк Deutsche Bank о транзакциях, осуществлявшихся президентом США Дональдом Трампом, чтобы законодатели могли изучить их на предмет возможных нарушений, информирует УНН со ссылкой на Bloomberg.

Американский конгрессмен подаст запрос в Deutsche Bank о транзакциях Трампа

По версии Шиффа, документы германского фининститута могут содержать свидетельства подозрительных или незаконных бизнес-сделок между компанией Trump Organization и представителями РФ. По его словам, если во всем этом имела место какая-либо “форма коррупции”, то она “должна быть выявлена”.

Шифф в настоящий момент является старшим демократом в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса. Как ожидается, в следующем году он станет председателем данного комитета нижней палаты, контроль над которой по итогам ноябрьских выборов в США перешел к демократам. Шифф ранее уже заявлял, что намеревается инициировать сразу ряд разбирательств, связанных с предполагаемыми правонарушениями Трампа. Теперь же, как он дал понять, спецкомитет по разведке может направить официальную повестку в Deutsche Bank с требованием предоставить конгрессменам сведения о сделках Трампа.

Как сообщал УНН, экс-юриста Трампа могут вызвать в Конгресс для дачи показаний в начале 2019 года.

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