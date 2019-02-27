США выключили доступ к интернету российской "фабрике троллей"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 20663 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42895 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120192 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122924 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124458 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122520 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154753 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145187 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
США выключили доступ к интернету российской "фабрике троллей"

США выключили доступ к интернету российской "фабрике троллей"

Киев  •  УНН

 • 21697 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Военные США заблокировали доступ к интернету так называемой "фабрике троллей" на выборах в Конгресс США в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post, которое ссылается на свои источники.

Кибератака на офис российского "Агентства интернет-исследований", которое принято связывать с поваром Владимира Путина Евгением Пригожиным, состоялась 6 ноября прошлого года. В США тогда как раз проходили проходили промежуточные выборы в Конгресс.

"Иными словами, они перевели "Агентство интернет-исследований" в офлайн-режим. Они просто выключили их", - сказал собеседник газеты.

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Как добавил собеседник газеты, этот акт кибератаки был одним из первых шагов, который должен был стать частью наступательной компании США по кибер сопротивлению России, которое направлено на устранение попыток вмешаться в американские выборы 2016 года.

Как сообщал УНН, администрация сети микроблогов Twitter утверждает, что зафиксировала попытки повлиять на промежуточные выборы в США в ноябре 2018 с помощью аккаунтов, связанных с Россией, Ираном и Венесуэлой.

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