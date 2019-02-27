США выключили доступ к интернету российской "фабрике троллей"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Военные США заблокировали доступ к интернету так называемой "фабрике троллей" на выборах в Конгресс США в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post, которое ссылается на свои источники.
Кибератака на офис российского "Агентства интернет-исследований", которое принято связывать с поваром Владимира Путина Евгением Пригожиным, состоялась 6 ноября прошлого года. В США тогда как раз проходили проходили промежуточные выборы в Конгресс.
"Иными словами, они перевели "Агентство интернет-исследований" в офлайн-режим. Они просто выключили их", - сказал собеседник газеты.
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Как добавил собеседник газеты, этот акт кибератаки был одним из первых шагов, который должен был стать частью наступательной компании США по кибер сопротивлению России, которое направлено на устранение попыток вмешаться в американские выборы 2016 года.
Как сообщал УНН, администрация сети микроблогов Twitter утверждает, что зафиксировала попытки повлиять на промежуточные выборы в США в ноябре 2018 с помощью аккаунтов, связанных с Россией, Ираном и Венесуэлой.
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