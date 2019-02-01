З РФ, Ірану і Венесуели намагалися впливати на проміжні вибори в США

У Twitter відзначили, що проаналізували активність в соцмережі в період виборів і прийшли до висновку, що в ній мали місце спроби переконати американців не голосувати. Дані спроби робилися здебільшого тими, хто знаходяться в США. “Ми вжили заходів щодо майже 6 тисяч твітів, які ми розцінили як спроби протидіяти голосуванню, багато з них були відправлені з США”, — наголошується в заяві.

Як підкреслюється в документі, на відміну від подій 2016 року, коли в США відбулися президентські вибори, було виявлено “значно менше спроб маніпулювати в соцмережі” з боку осіб, які перебувають в інших країнах. У Twitter також відзначили, що мали місце “обмежені операції, які можуть бути пов’язані з джерелами в Ірані, Венесуелі і Росії”. Велика частина акаунтів, за допомогою яких ці операції здійснювалися, були заблоковані перед проміжними виборами в США.

У Twitter також повідомили, що в останні місяці 2018 року виявили додатково 418 акаунтів, схожих з тими, які раніше застосовувала російська організація “Агентство інтернет-досліджень”. Представники соцмережі констатують, що не впевнені щодо того, чи пов’язані зазначені акаунти з цією організацією чи ні.

Як інформував УНН, декілька сотень сторінок і акаунтів, пов’язаних з Іраном були видалені на Facebook.