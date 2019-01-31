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Декілька сотень сторінок і акаунтів, пов'язаних з Іраном були видалені на Facebook

Декілька сотень сторінок і акаунтів, пов'язаних з Іраном були видалені на Facebook

Київ • УНН

 • 8093 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Соціальна мережа Facebook видалила декілька сотень сторінок і облікових записів, пов’язаних з Іраном, які використовувалися для поширення інформації з метою маніпуляції громадською думкою. Про це йдеться в повідомленні соцмережі, опублікованому в четвер у її блозі, інформує УНН.

“Сьогодні ми видалили безліч сторінок, груп і акаунтів, які були залучені в скоординовану діяльність в Facebook і Instagram, що вводить в оману, — наголошується в заяві. Як в ній стверджується, віддалені облікові записи були пов’язані з Іраном. Всього мова йде про більш ніж 780 сторінок, груп і акаунтів в обох соцмережах, на які були підписані близько 2 млн чоловік.

На даних сторінках невідомі публікували різну інформацію, в тому числі видозмінені повідомлення іранських державних ЗМІ, з метою вплинути на користувачів в різних регіонах світу, переважно на Близькому Сході і в південноазіатських країнах, йдеться в заяві. Серед інформації, яка публікувалася, були в тому числі повідомлення, що стосувалися палестино-ізраїльського конфлікту, а також конфліктів в Сирії і Ємені і того, яку роль в них відіграють такі країни, як США, Саудівська Аравія і Росія, відзначили в Facebook.

Деякі сторінки і акаунти були зареєстровані ще в 2010 році. “Хоча люди, які стояли за цією активністю, намагалися приховати свої особистості, за підсумками проведеної нашими співробітниками перевірки ми виявили зв’язок цих акаунтів з Іраном”, — йдеться в заяві соцмережі.

Як повідомляв УНН, восени Facebook видалив більше 80 сторінок, груп і акаунтів, пов’язаних з Іраном.

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