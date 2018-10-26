Facebook видалив більше 80 сторінок, груп і акаунтів, пов'язаних з Іраном

“Сьогодні ми видалили ряд сторінок, груп і акаунтів, що беруть початок в Ірані, за скоординовану недостовірну поведінку в (соціальних мережах) Facebook і Instagram”, — повідомляється в прес-релізі корпорації Facebook.

Згідно з повідомленням, в числі віддалених виявилися 30 сторінок, 33 облікові записи і три спільноти в Facebook, а також 16 облікових записів в Instagram. Відзначається, що на як мінімум одну з цих сторінок були підписані більше 1 млн акаунтів, в той час як щонайменше до однієї з цих груп приєдналися понад 25 тисяч акаунтів.

Відзначається, що діяльність осіб, які керували віддаленими обліковими записами і наповнювали сторінки, була націлена на людей в США і Великої Британії. Як повідомила адміністрація мережі, власники заблокованих сторінок видавали себе за американських громадян, а в деяких випадках за британських підданих і публікували повідомлення на політичні теми. “Проведена вручну перевірка цих акаунтів зв’язала їх (власників облікових записів) діяльність з Іраном”, — додали в Facebook.

Як повідомляв УНН, у WhatsApp з’являться власні стікери.