У WhatsApp з'являться власні стікери
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Користувачі месенджера WhatsApp незабаром отримають можливість відправляти стікери. Про це в четвер повідомляється на сайті додатку, інформує УНН.
“Сьогодні ми раді запропонувати вашій увазі новий спосіб самовираження в WhatsApp, а саме стікери”, — проінформувала команда месенджера.
Для початку користувачам будуть представлені стікери від дизайнерів WhatsApp, а також декілька наборів від інших художників. Потім можливість створювати стікери отримають дизайнери і розробники з усього світу.
Нововведення стане доступним для користувачів iPhone і електронних пристроїв з операційною системою Android в найближчі тижні.
Як повідомляв УНН, соціальна мережа Facebook оголосила у вівторок, що запускає нову, четверту версію свого додатка для миттєвого обміну повідомленнями Messenger.