В WhatsApp появятся собственные стикеры

“Сегодня мы рады предложить вашему вниманию новый способ самовыражения в WhatsApp, а именно стикеры”, — информировала команда мессенджера.

Для начала пользователям будут представлены стикеры от дизайнеров WhatsApp, а также несколько наборов от других художников. Затем возможность создавать стикеры получат дизайнеры и разработчики со всего мира.

Нововведение станет доступно для пользователей iPhone и электронных устройств с операционной системой Android в ближайшие недели.

Как сообщал УНН, социальная сеть Facebook объявила во вторник, что запускает новую, четвертую версию своего приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger.