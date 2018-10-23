Facebook представив нову версію Messenger

“Починаючи з сьогоднішнього дня ми запускаємо нову, спрощену версію Messenger”, — наголошується в повідомленні. Як говориться в блозі, в Facebook з’ясували, що більше 70% користувачів соцмережі вважають простоту використання Messenger головним пріоритетом, в зв’язку з чим нова версія додатка має спрощений інтерфейс.

За словами Стена Чадновскі, віце-президента підрозділу Facebook, що відповідає за Messenger, поліпшена версія додатка стане тим фундаментом, з допомогою якого компанія зможе впроваджувати більш швидкі і потужні функції.

В оновленому Messenger буде всього лише три закладки, щоб уникнути дев’яти, як раніше. Як зазначив Чадновскі, слова якого наводить телеканал CNBC, таке спрощення, на його думку, дозволить користувачам зрозуміти, що за допомогою Messenger можна однаково зручно як спілкуватися з друзями, так і обговорювати справи, що стосуються бізнесу.

За даними телеканалу, зараз щомісяця за допомогою Messenger пересилається близько 10 млрд повідомлень. Середнє число активних користувачів програми складає близько 1,3 млрд на місяць.

Нагадуємо, Google запустила додаток на допомогу людям з обмеженими можливостями.