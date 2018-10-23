Facebook представил новую версию Messenger
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Социальная сеть Facebook объявила во вторник, что запускает новую, четвертую версию своего приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger. Об этом говорится в блоге соцсети, сообщает УНН.
“Начиная с сегодняшнего дня мы запускаем новую, упрощенную версию Messenger”, — отмечается в сообщении. Как говорится в блоге, в Facebook выяснили, что более 70% пользователей соцсети считают простоту использования Messenger главным приоритетом, в связи с чем новая версия приложения имеет упрощенный интерфейс.
По словам Стэна Чадновски, вице-президента подразделения Facebook, отвечающего за Messenger, улучшенная версия приложения станет тем фундаментом, с помощью которого компания сможет внедрять более быстрые и мощные функции.
В обновленном Messenger будет всего лишь три вкладки вместо девяти, как раньше. Как отметил Чадновски, слова которого приводит телеканал CNBC, такое упрощение, по его мнению, позволит пользователям понять, что с помощью Messenger можно одинаково удобно как общаться с друзьями, так и обсуждать дела, касающиеся бизнеса.
По данным телеканала, в настоящий момент ежемесячно с помощью Messenger пересылается около 10 млрд сообщений. Среднее число активных пользователей приложения составляет около 1,3 млрд в месяц.
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