Facebook представил новую версию Messenger

“Начиная с сегодняшнего дня мы запускаем новую, упрощенную версию Messenger”, — отмечается в сообщении. Как говорится в блоге, в Facebook выяснили, что более 70% пользователей соцсети считают простоту использования Messenger главным приоритетом, в связи с чем новая версия приложения имеет упрощенный интерфейс.

По словам Стэна Чадновски, вице-президента подразделения Facebook, отвечающего за Messenger, улучшенная версия приложения станет тем фундаментом, с помощью которого компания сможет внедрять более быстрые и мощные функции.

В обновленном Messenger будет всего лишь три вкладки вместо девяти, как раньше. Как отметил Чадновски, слова которого приводит телеканал CNBC, такое упрощение, по его мнению, позволит пользователям понять, что с помощью Messenger можно одинаково удобно как общаться с друзьями, так и обсуждать дела, касающиеся бизнеса.

По данным телеканала, в настоящий момент ежемесячно с помощью Messenger пересылается около 10 млрд сообщений. Среднее число активных пользователей приложения составляет около 1,3 млрд в месяц.

Напоминаем, Google запустила приложение на помощь людям с ограниченными возможностями.