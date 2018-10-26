Facebook удалил более 80 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Ираном

“Сегодня мы удалили ряд страниц, групп и аккаунтов, берущих начало в Иране, за скоординированное недостоверное поведение в (социальных сетях) Facebook и Instagram”, — сообщается в пресс-релизе корпорации Facebook.

Согласно сообщению, в числе удаленных оказались 30 страниц, 33 учетные записи и три сообщества в Facebook, а также 16 учетных записей в Instagram. Отмечается, что на как минимум одну из этих страниц были подписаны более 1 млн аккаунтов, в то время как по меньшей мере к одной из этих групп присоединились более 25 тысяч аккаунтов.

Отмечается, что деятельность лиц, управлявших удаленными учетными записями и наполнявших страницы, была нацелена на людей в США и Великобритании. Как сообщила администрация сети, владельцы заблокированных страниц выдавали себя за американских граждан, а в некоторых случаях за британских подданных и публиковали сообщения на политические темы. “Проведенная вручную проверка этих аккаунтов связала их (владельцев учетных записей) деятельность с Ираном”, — добавили в Facebook.

Как сообщал УНН, в WhatsApp появятся собственные стикеры.