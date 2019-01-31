Несколько сотен страниц и аккаунтов, связанных с Ираном были удалены на Facebook

“Сегодня мы удалили множество страниц, групп и аккаунтов, которые были вовлечены в скоординированную, вводящую в заблуждение деятельность в Facebook и Instagram, — отмечается в заявлении. Как в нем утверждается, удаленные учетные записи были связаны с Ираном. Всего речь идет о более чем 780 страницах, группах и аккаунтах в обеих соцсетях, на которые были подписаны около 2 млн человек.

На данных страницах неизвестные публиковали различную информацию, в том числе видоизмененные сообщения иранских государственных СМИ, с целью повлиять на пользователей в разных регионах мира, преимущественно на Ближнем Востоке и в южноазиатских странах, говорится в заявлении. Среди публиковавшейся информации были в том числе сообщения, касавшиеся палестино-израильского конфликта, а также конфликтов в Сирии и Йемене и того, какую роль в них играют такие страны, как США, Саудовская Аравия и Россия, отметили в Facebook.

Некоторые страницы и аккаунты были зарегистрированы еще в 2010 году. “Хотя люди, стоявшие за данной активностью, пытались скрыть свои личности, по итогам проведенной нашими сотрудниками проверки мы обнаружили связь этих аккаунтов с Ираном”, — говорится в заявлении соцсети.

Как сообщал УНН, осенью Facebook удалил более 80 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Ираном.