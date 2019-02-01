С РФ, Ирана и Венесуэлы пытались влиять на промежуточные выборы в США

В Twitter отметили, что проанализировали активность в соцсети в период выборов и пришли к выводу, что в ней имели место попытки убедить американцев не голосовать. Данные попытки предпринимались по больше й части теми, кто находятся в США. “Мы приняли меры в отношении почти 6 тысяч твитов, которые мы расценили как попытки противодействовать голосованию, многие из них были отправлены из США”, — отмечается в заявлении.

Как подчеркивается в документе, в отличие от событий 2016 года, когда в США прошли президентские выборы, было выявлено “значительно меньше попыток манипулировать в соцсети” со стороны лиц, находящихся в других странах. В Twitter также отметили, что имели место “ограниченные операции, которые могут быть связаны с источниками в Иране, Венесуэле и России”. Большая часть аккаунтов, с помощью которых данные операции осуществлялись, были заблокированы перед промежуточными выборами в США.

В Twitter также сообщили, что в последние месяцы 2018 года выявили дополнительно 418 аккаунтов, схожих с теми, которые ранее применяла российская организация “Агентство интернет-исследований”. Представители соцсети констатируют, что не уверены относительно того, связаны ли указанные аккаунты с данной организацией или нет.

Как информировал УНН, несколько сотен страниц и аккаунтов, связанных с Ираном были удалены на Facebook.