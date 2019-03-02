Facebook подала позов до компаній в Китаї через просування продажу лайків

"Сьогодні (соціальні мережі) Facebook та Instagram подали позов до федерального суду США проти чотирьох компаній і трьох осіб, які базуються в КНР, за просування продажу фальшивих акаунтів, лайків та передплатників. Вони робили це як в Facebook, так і в Instagram, а також на (платформах) інших постачальників онлайн-послуг, включаючи Amazon, Apple, Google, LinkedIn і Twitter", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, масштабна кампанія з дискредитації кандидатів від Демократичної партії, які збираються брати участь в президентських виборах в США в 2020 році, вже почалася в американських соціальних мережах, і за нею, принаймні частково, можуть стояти іноземні держави.