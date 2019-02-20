Втручання в американські вибори 2020 року вже триває - ЗМІ

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Масштабна кампанія з дискредитації кандидатів від Демократичної партії, які збираються брати участь в президентських виборах в США в 2020 році, вже почалася в американських соціальних мережах, і за нею, принаймні частково, можуть стояти іноземні держави. З таким твердженням виступили в середу з посиланням на американських експертів в області кібербезпеки газета Politico та журнал Vanity Fair, передає УНН.

За її даними, основними об’єктами нападок в соціальних мережах стали сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс, сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен, колишній член Палати представників Конгресу США Бето О’Рурк і сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс. Масштабна кампанія з дезінформації, спрямована проти кандидатів від Демократичної партії на виборах 2020 року, йде в соціальних медіа, і існують ознаки того, що принаймні за частиною цієї діяльності стоять іноземні держави, стверджує видання.

Метою кампанії, на думку опитаних Politico експертів, є підрив позиції демократів у вигляді поширення мемів, дезінформації та спотворення реальних позицій претендентів з різних питань. Автори подібних повідомлень в соціальних медіа, за словами експертів, намагаються “посіяти розбрат і хаос” напередодні праймеріз демократів.

“Не вся ця активність є організованою”, визнає при цьому газета. “Значна її частина видається природною і відображає політичну суперечливість самих кандидатів, проте існують виразні ознаки, що свідчать про скоординовані зусилля невизначеного масштабу, що мають характеристики, схожі з комп’ютерними пропагандистськими атаками, які проводили під час президентської кампанії 2016 року онлайн-тролі з російського “Агентства інтернет -дослідженнь”, стверджує Politico.

За версією видання, мова йде про групу з принаймні 200 акаунтів, які раніше вже були ідентифіковані американськими експертами в області кібербезпеки як ті, що займалися розповсюдженням дезінформації в соцмережах під час виборів 2018 року. “Ми можемо з упевненістю сказати, що значна група підозрілих акаунтів, які були активні в ході однієї з наймасштабніших операцій з надання впливу під час (виборчого) циклу 2018 року, зараз залучені в тривалу діяльність, націлену на цикл 2020 року”, — цитує Politico американського експерта Бретта Хорвата.

“Дослідники і інші опитані нами говорять, що не можуть з упевненістю вказати на конкретних дійових осіб, які стоять за цією скоординованої діяльністю”, визнає газета. “Незрозуміло, чи то це хакери-одинаки, то чи політичні активісти або, як стверджують деякі, держави, такі як Росія, оскільки простежується почерк попередніх атак”, — пише Politico.

Нагадуємо, Берні Сандерс заявив про намір знову брати участь у президентських перегонах у США.

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