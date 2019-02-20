Берні Сандерс заявив про намір знову брати участь у президентських перегонах у США

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У США сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс заявив про намір брати участь в боротьбі за посаду президента на виборах 2020 року. У 2016 році Сандерс брав участь у президентській кампанії від Демократичної партії. Однак поступився тоді Гілларі Клінтон, яка програла вибори республіканцеві Дональду Трампу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.