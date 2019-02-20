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Берні Сандерс заявив про намір знову брати участь у президентських перегонах у США

Берні Сандерс заявив про намір знову брати участь у президентських перегонах у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У США сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс заявив про намір брати участь в боротьбі за посаду президента на виборах 2020 року. У 2016 році Сандерс брав участь у президентській кампанії від Демократичної партії. Однак поступився тоді Гілларі Клінтон, яка програла вибори республіканцеві Дональду Трампу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

В інтерв’ю радіостанції Вермонта 77-річний Сандерс, зокрема, сказав, що в першу чергу хоче змінити на посаді Трампа. Крім того, за словами Сандерса, він хоче реалізувати ідеї, які пропонував під час виборів у 2016 році.

Пріоритетами у своїй кампанії Сандерс серед іншого назвав запровадження в країні загальнодоступної системи охорони здоров’я, підвищення мінімальної оплати праці, а також реформу імміграційної політики.

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Сандерс офіційно не член Демократичної партії і називає себе незалежним кандидатом. Видання Politico відзначає, що технічно це допустимо, але, на думку преси, виглядає вельми незвично.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.

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Очікується, що в праймеріз від республіканців братимуть участь чинний президент Дональд Трамп, а також губернатор Массачусетса Вільям Велд. З боку демократів у праймеріз, зокрема, можуть взяти участь сенатор від Нью-Джерсі Корі Букер, який заявив про намір брати участь у виборах; представник Гаваїв в Конгресі Тулсі Габбард, а також сенатори від Каліфорнії Камала Гарріс і від Массачусетсу Елізабет Воррен.

Як повідомляв УНН, сенаторка-демократ Елізабет Уоррен вважає, що до наступних виборів Трамп може вже опинитися у в’язниці.

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