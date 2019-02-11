Сенаторка-демократ вважає, що до наступних виборів Трамп може вже опинитися у в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сенатор Елізабет Уоррен (демократ від штату Массачусетс), яка раніше оголосила, що вступає в гонку за президентське крісло в 2020 році, вважає, що нинішній президент США Дональд Трамп до цього часу може вже “не бути вільною людиною”. З таким твердженням вона виступила в неділю перед своїми прихильниками в штаті Айова, інформує УНН.
“До того часу, коли ми доживемо до 2020 року, Дональд Трамп уже може не бути президентом”, — стверджувала законодавець, слова якої наводить телекомпанія CNN. “Насправді, він може вже не бути вільною людиною”, — сказала вона, натякаючи на те, що глава держави може виявитися в місцях позбавлення волі.
“Кожен день ми бачимо расистський твіт, твіт з ненавистю або щось темне і страшне. І що ми будемо з цим робити як кандидати, як активісти, як представники ЗМІ? Ми дозволимо йому продовжити роз’єднувати нас?”, — задалася питанням вона.
У суботу Уоррен висунула свою кандидатуру на участь у президентських виборах в США 2020 року. Серед можливих претендентів на висунення кандидатом на пост президента від Демократичної партії американські ЗМІ називають також колишнього віце-президента США 76-річного Джо Байдена, 77-річного сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, який змагався з Хілларі Клінтон за висунення кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах 2016 року, сенатора від штату Нью-Джерсі Корі Букера і сенатор від штату Нью-Йорк Кірстен Джіллібранд.
Як повідомляв УНН, демократка Клобушар оголосила про рішення брати участь у виборах президента США.