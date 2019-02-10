Демократка Клобушар оголосила про рішення брати участь у виборах президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сенаторка-демократка від штату Міннесота Емі Клобушар оголосила в неділю про рішення брати участь в президентських виборах в США у 2020 році, передає УНН з посиланням на CNN.
“Сьогодні на березі всемогутньою річки Міссісіпі... я, внучка шахтаря, дочка вчительки і газетяра, а також перша жінка, обрана в Сенат від штату Міннесота... висуваю свою кандидатуру в президенти Сполучених Штатів”, — сказала вона, виступаючи на мітингу в місті Міннеаполіс (штат Міннесота).
Клобушар в 2006 році стала першою жінкою, обраною у верхню палату Конгресу США від Міннесоти, і вступила на посаду на початку січня 2007 року. У 2012 році вона із значною перевагою (65% проти 35% голосів) перемогла республіканця Курта Біллса і була переобрана до Сенату на другий термін.
Як повідомляв УНН, конгресвумен Тулсі Габбард офіційно вступила в боротьбу за пост президента США.