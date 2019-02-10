Демократка Клобушар объявила о решении участвовать в выборах президента США

“Сегодня на берегу всемогущей реки Миссисипи... я, внучка шахтера, дочь учительницы и газетчика, а также первая женщина, избранная в Сенат от штата Миннесота... выдвигаю свою кандидатуру в президенты Соединенных Штатов”, — сказала она, выступая на митинге в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Ее слова привела телекомпания CNN.

Клобушар в 2006 году стала первой женщиной, избранной в верхнюю палату Конгресса США от Миннесоты, и вступила в должность в начале января 2007 года. В 2012 году она со значительным перевесом (65% против 35% голосов) победила республиканца Курта Биллса и была переизбрана в Сенат на второй срок.

Как сообщал УНН, конгресвумен Тулси Хаббард официально вступила в борьбу за пост президента США.