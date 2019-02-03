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Конгресвумен Тулсі Габбард офіційно вступила в боротьбу за пост президента США

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Член Палати представників американського Конгресу Тулсі Габбард (демократ від штату Гаваї) заявила в суботу про вступ у боротьбу за пост президента США на виборах 2020 року. Виступ законодавця в місті Гонолулу (штат Гаваї) транслювався в її Twitter, передає УНН.

“Ми повинні дати відсіч діючій адміністрації, яка стверджує, що вірить в гасло „Америка перш за все“, однак продає наших солдатів, нашу зброю і інтереси тій країні, яка більше заплатить”, — сказала Габбард. Вона підкреслила, що має намір протидіяти “політикам від обох партій”, які “роздумують про те, які нові війни розв’язати і де повинні почати гинути люди”.

“Президент (США Дональд) Трамп під час своєї кампанії виступав проти воєн з метою зміни режимів, проте тепер він виконує бажання неоконсерваторів, які його оточують. Він закликає до воєн з метою зміни режимів, проти яких, він нібито виступав, цього разу — в Венесуелі і в Ірані”, — сказала вона.

“Кожен долар, який ми витрачаємо на війни з метою зміни режимів або на нову холодну війну, на цю ядерну гонку озброєнь, це долар з нашої кишені”, — підкреслила законодавець. Вона зазначила, що ці кошти “слід витрачати на задоволення справжніх, насущних потреб” жителів США.

Законодавець нагадала про помилкове сповіщення про наближення до Гавайських островів ракети, що мав місце в січні 2018 року, який викликав масову паніку серед місцевих жителів. “В той час, як могутні політики б’ють в барабани війни і нагнітають напруженість між США і ядерними державами, такими як Росія і Китай, передова лінія наблизилася до нашого порогу. Тому що ми знаходимося на межі ядерної війни”, — констатувала вона.

Габбард зазначила, що, ставши президентом США, “буде працювати над тим, щоб припинити нову холодну війну” і зменшити небезпеку ядерного конфлікту. Законодавець заявила, що має намір вибудовувати взаємодію з іншими державами “на основі співпраці, а не конфлікту”. “Я знайду мужність, щоб зустрічатися як з друзями, так і з противниками в інтересах миру і нашої національної безпеки, — підкреслила член Конгресу. — Оскільки, якщо у нас не вистачить мужності для зустрічей з тими, з ким ми не погоджуємося, то єдина альтернатива — це війна”.

Як повідомляв УНН, Берні Сандерс планує боротися за пост президента США в 2020 році.

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