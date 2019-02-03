Конгресвумен Тулси Хаббард официально вступила в борьбу за пост президента США

“Мы должны дать отпор действующей администрации, которая утверждает, что верит в лозунг „Америка прежде всего“, однако продает наших солдат, наше оружие и интересы той стране, которая больше заплатит”, — сказала Габбард. Она подчеркнула, что намерена противодействовать “политикам от обеих партий”, которые “раздумывают о том, какие новые войны развязать и где должны начать погибать люди”.

“Президент (США Дональд) Трамп во время своей кампании выступал против войн с целью смены режимов, однако теперь он исполняет желания неоконсерваторов, которые его окружают. Он призывает к войнам с целью смены режимов, против которых, он якобы выступал, на этот раз — в Венесуэле и в Иране”, — сказала она.

“Каждый доллар, который мы тратим на войны с целью смены режимов или на новую холодную войну, на эту ядерную гонку вооружений, это доллар из нашего кармана”, — подчеркнула законодатель. Она отметила, что эти средства “следует расходовать на удовлетворение настоящих, насущных нужд” жителей США.

Законодатель напомнила об имевшем место в январе 2018 года ложном оповещении о приближающейся к Гавайским островам ракете, которое вызвало массовую панику среди местных жителей. “В то время, как могущественные политики бьют в барабаны войны и нагнетают напряженность между США и ядерными державами, такими как Россия и Китай, передовая линия приблизилась к нашему порогу. Потому что мы находимся на грани ядерной войны”, — констатировала она.

Габбард отметила, что, став президентом США, “будет работать над тем, чтобы прекратить новую холодную войну” и уменьшить опасность ядерного конфлитка. Законодатель заявила, что намерена выстраивать взаимодействие с другими государствами “на основе сотрудничества, а не конфликта”. “Я найду мужество, чтобы встречаться как с друзьями, так и с противниками в интересах мира и нашей национальной безопасности, — подчеркнула член Конгресса. — Поскольку, если у нас не хватит мужества для встреч с теми, с кем мы не соглашаемся, то единственная альтернатива — это война”.

Как сообщал УНН, Берни Сандерс планирует бороться за пост президента США в 2020 году.