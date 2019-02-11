Сенаторка-демократ считает, что до следующих выборов Трамп может уже оказаться в тюрьме

“К тому времени, когда мы доживем до 2020 года, Дональд Трамп уже может не быть президентом”, — утверждала законодатель, слова которой приводит телекомпания CNN. “На самом деле, он может уже не быть свободным человеком”, — сказала она, намекая на то, что глава государства может оказаться в местах лишения свободы.

“Каждый день мы видим расистский твит, твит с ненавистью или нечто темное и ужасное. И что мы будем с этим делать как кандидаты, как активисты, как представители СМИ? Мы позволим ему продолжить разобщать нас?” — задалась вопросом она.

В субботу Уоррен выдвинула свою кандидатуру на участие в президентских выборах в США 2020 года. Среди возможных претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии американские СМИ называют также бывшего вице-президента США 76-летнего Джо Байдена, 77-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, соперничавшего с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера и сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд.

Как сообщал УНН, демократка Клобушар объявила о решении участвовать в выборах президента США.