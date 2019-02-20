Берни Сандерс заявил о намерении вновь участвовать в президентской гонке в США

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В США сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента на выборах 2020 года. В 2016 году Сандерс участвовал в президентской кампании от Демократической партии. Однако уступил тогда Хиллари Клинтон, которая проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.