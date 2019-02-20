Берни Сандерс заявил о намерении вновь участвовать в президентской гонке в США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В США сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента на выборах 2020 года. В 2016 году Сандерс участвовал в президентской кампании от Демократической партии. Однако уступил тогда Хиллари Клинтон, которая проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В интервью радиостанции Вермонта 77-летний Сандерс, в частности, сказал, что в первую очередь хочет сменить на посту Трампа. Кроме того, по словам Сандерса, он хочет реализовать идеи, которые предлагал во время выборов в 2016 году.
Приоритетами в своей кампании Сандерс среди прочего назвал введение в стране общедоступной системы здравоохранения, повышение минимальной оплаты труда, а также реформу иммиграционной политики.
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Сандерс официально не член Демократической партии и называет себя независимым кандидатом. Издание Politico отмечает, что технически это допустимо, но, по мнению прессы, выглядит весьма необычно.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
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Ожидается, что в праймериз от республиканцев будут участвовать действующий президент Дональд Трамп, а также губернатор Массачусетса Уильям Велд. Со стороны демократов в праймериз, в частности, могут принять участие сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, который заявил о намерении участвовать в выборах; представитель Гавайев в Конгрессе Тулси Хаббард, а также сенаторы от Калифорнии Камала Харрис и от Массачусетса Элизабет Уоррен.
Как сообщал УНН, сенатор-демократ Элизабет Уоррен считает, что до следующих выборов Трамп может уже оказаться в тюрьме.