Вмешательство в американские выборы 2020 года уже идет - СМИ

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Масштабная кампания по дискредитации кандидатов от Демократической партии, собирающихся участвовать в президентских выборах в США в 2020 году, уже началась в американских социальных сетях, и за ней, по крайней мере частично, могут стоять иностранные государства. С таким утверждением выступили в среду со ссылкой на американских экспертов в области кибербезопасности газета Politico и журнал Vanity Fair, передает УНН.