Вмешательство в американские выборы 2020 года уже идет - СМИ

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Масштабная кампания по дискредитации кандидатов от Демократической партии, собирающихся участвовать в президентских выборах в США в 2020 году, уже началась в американских социальных сетях, и за ней, по крайней мере частично, могут стоять иностранные государства. С таким утверждением выступили в среду со ссылкой на американских экспертов в области кибербезопасности газета Politico и журнал Vanity Fair, передает УНН.

По ее данным, основными объектами нападок в социальных сетях стали сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывший член Палаты представителей Конгресса США Бето О’Рурк и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Масштабная кампания по дезинформации, направленная против кандидатов от Демократической партии на выборах 2020 года, идет в социальных медиа, и существуют признаки того, что по крайней мере за частью этой деятельности стоят иностранные государства“, утверждает издание.

Целью кампании, по мнению опрошенных Politico экспертов, является подрыв позиции демократов посредством распространения мемов, дискредитирующих хэштегов, дезинформации и искажения реальных позиций претендентов по различным вопросам. Авторы подобных сообщений в социальных медиа, по словам экспертов, стараются “посеять раздор и хаос” в преддверии праймериз демократов.

“Не вся эта активность является организованной”, признает при этом газета. “Значительная ее часть представляется естественной и отражает политическую противоречивость самих кандидатов, однако существуют отчетливые признаки, свидетельствующие о скоординированных усилиях неопределенного масштаба, имеющих характеристики, схожие с компьютерными пропагандистскими атаками, которые проводили по время президентской кампании 2016 года онлайн-тролли из российского “Агентства интернет-исследований”, утверждает Politico.

По версии издания, речь идет о группе из по крайней мере 200 аккаунтов, которые ранее уже были идентифицированы американскими экспертами в области кибербезопасности как занимавшиеся распространением дезинформации в соцсетях во время выборов 2018 года. “Мы можем с уверенностью сказать, что значительная группа подозрительных аккаунтов, которые были активны в ходе одной из самых масштабных операций по оказанию влияния во время (избирательного) цикла 2018 года, сейчас вовлечены в продолжительную деятельность, нацеленную на цикл 2020 года”, — цитирует Politico американского эксперта Бретта Хорвата.

“Исследователи и другие опрошенные нами говорят, что не могут с уверенностью указать на конкретных действующих лиц, стоящих за этой скоординированной деятельностью”, признает газета. “Непонятно, то ли это хакеры-одиночки, то ли политические активисты или, как утверждают некоторые, государства, такие как Россия, поскольку прослеживается почерк предыдущих атак”, — пишет Politico.

Напоминаем, Берни Сандерс заявил о намерении вновь участвовать в президентской гонке в США.

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