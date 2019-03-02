Facebook подала иск в компании в Китае из-за продвижения продаж лайков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Американская компания Facebook подала в суд на четыре компании, которые базируются в Китае и трех физических лиц за продвижение продажи фальшивых аккаунтов лайков и подписчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Facebook.
"Сегодня (социальные сети) Facebook и Instagram подали иск в федеральный суд США против четырех компаний и трех лиц, которые базируются в КНР, за продвижение продажи фальшивых аккаунтов, лайков и подписчиков. Они делали это как в Facebook, так и в Instagram, а также на (платформах) других поставщиков онлайн-услуг, включая Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, масштабная кампания по дискредитации кандидатов от Демократической партии, которые собираются участвовать в президентских выборах в США в 2020 году, уже началась в американских социальных сетях, и за ней, по крайней мере частично, могут стоять иностранные государства.