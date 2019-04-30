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Марк Цукерберг представив новий дизайн Facebook

Марк Цукерберг представив новий дизайн Facebook

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Facebook оновить дизайн сайту і мобільного застосування в спробі добитися більшої конфіденційності спілкування. Про це, як повідомляє у вівторок портал The Verge, заявив глава компанії Марк Цукерберг на конференції для розробників F8, що проходила в Сан-Хосе (штат Каліфорнія), передає УНН.

"М'яко кажучи, у нас зараз не найкраща репутація в плані забезпечення конфіденційності. Але я прихильник того, щоб виправити це і відкрити нову сторінку для нашої продукції", - сказав Цукерберг. За його словами, Facebook буде поступово відмовлятися від звичного формату і ставати платформою для конфіденційного спілкування.

В якості першого кроку на шляху до забезпечення конфіденційності Цукерберг назвав оновлення дизайну сайту і мобільного застосування. The Verge відзначає, що оновлений Facebook "стане чистіше і буде менш захаращений", а основна увага в ньому буде прикута до вкладок "Групи" і "Заходи". Зміниться також колірна гамма соціальної мережі, яка стане більш світлої і відмовиться від звичної синьої "шапки" на користь більш нейтрального кольора - білого. Оновлений дизайн програми для смартфонів стане доступний вже в найближчі дні, а сайт оновиться трохи пізніше.

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Як уточнює портал, в майбутньому в компанії будуть прагнути до того, щоб об'єднати Facebook з сервісами Instagram, Facebook Messenger і WhatsApp. При цьому розробники мають намір сфокусувати увагу користувачів не на новинній стрічці, як це зроблено зараз, а на конфіденційному спілкуванні.

People will start seeing some of these updates in the Facebook app right away, and the new desktop site will come in the next few months. pic.twitter.com/AQcNZPN1jW

— Facebook (@facebook) 30 квітня 2019 р.

Нагадаємо, у США в останні місяці приділяють особливу увагу питанням, які стосуються збору та зберігання особистих даних користувачів працюють в інтернеті компаніями. Одним із приводів для цього став скандал, в центрі якого опинилася соцмережа Facebook. Він вибухнув після того, як в березні 2018 року газета The New York Times повідомила, що британській компанії Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті відомості десятків мільйонів користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли виданню колишні співробітники організації, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою здійснення впливу на їх вибір.

Цукербергу вже довелося виступити на двох слуханнях в Конгресі США. Підприємець запевнив законодавців США в тому, що надалі в соцмережі будуть дбайливіше поводитися з персональними даними.

On mobile, we're rolling out Dark Mode first in Watch only, to help cut down on glare and put photos and videos in focus.

— Facebook (@facebook) 30 квітня 2019 р.

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