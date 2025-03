Марк Цукерберг представил новый дизайн Facebook

"Мягко говоря, у нас сейчас не лучшая репутация в плане обеспечения конфиденциальности. Но я сторонник того, чтобы исправить это и открыть новую страницу для нашей продукции", - сказал Цукерберг. По его словам, Facebook будет постепенно отказываться от привычного формата и становиться платформой для конфиденциального общения.

В качестве первого шага на пути к обеспечению конфиденциальности Цукерберг назвал обновление дизайна сайта и мобильного приложения. The Verge отмечает, что обновленный Facebook "станет чище и будет менее загроможден", а основное внимание в нем будет приковано к вкладкам "Группы" и "Мероприятия". Изменится также цветовая гамма социальной сети, которая станет более светлой и откажется от привычной синей "шапки" в пользу более нейтрального цвета - белого. Обновленный дизайн программы для смартфонов станет доступен уже в ближайшие дни, а сайт обновится чуть позже.

Как уточняет портал, в будущем в компании будут стремиться к тому, чтобы объединить Facebook с сервисами Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp. При этом разработчики намерены сфокусировать внимание пользователей не на новостной ленте, как это сделано сейчас, а на конфиденциальном общении.

People will start seeing some of these updates in the Facebook app right away, and the new desktop site will come in the next few months. pic.twitter.com/AQcNZPN1jW

- Facebook (@facebook) 30 апреля 2019

Напомним, в США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающихся сбора и хранения личных данных пользователей работают в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Цукербергу уже пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил законодателей США в том, что в дальнейшем в соцсети будут бережно обращаться с персональными данными.

On mobile, we're rolling out Dark Mode first in Watch only, to help cut down on glare and put photos and videos in focus.

- Facebook (@facebook) 30 апреля 2019