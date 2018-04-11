Цукерберг: "фейкові" російські акаунти видалили із Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Компанія Facebook виявила і видалила в соцмережі “фейкові” російські акаунти, спрямовані на поширення дезінформації всередині Росії. Про це повідомив засновник компанії Марк Цукерберг, передає УНН із посиланням на РИА Новости.
“Ми закрили низку їх фейковий акаунтів і сторінок, включаючи новинні організації, які були затверджені російським урядом в якості російських державних ЗМІ. Це досить великий крок — видалення фейковий акаунтів для припинення поширення неправдивої інформації”, — сказав Цукерберг на слуханнях в конгресі США.
За його словами, раніше Facebook “повільно ідентифікував поширення дезінформації з Росії”.
Однак, тепер соцмережа буде “ідентифікувати особистість” того, хто захоче розміщувати політичну рекламу на майданчиках компанії.
Раніше Цукерберг повідомив, що його особисті дані, разом з персональними даними 87 мільйонів інших користувачів, були “злиті” розробником компанії Cambridge Analytica.