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"Вибори" в ОРДЛО: в ООН закликали утриматися від дій поза межами Конституції

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Будь-які рішення, прийняті в обхід Конституції України, суперечать мінським домовленостям. Про це заявив заступник прес-секретаря ООН Фархан Хак, коментуючи так звані "вибори" в ОРДЛО, передає УНН.

"Ми не раз заявляли, що основою мирного вирішення конфлікту на сході України є мінські угоди, підтримані Радою безпеки", - повідомив представник прес-служби ООН.

Він нагадав про недавній брифінг заступника Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, яка підкреслила, що "всі питання, що стосуються виборів, розглядаються у мінських домовленостях як один із аспектів цієї всебічної угоди".

Щодо реакції на вибори так званих "ДНР" і "ЛНР", то прес-секретар заявив, що "будь-які подібні заходи, прийняті поза конституційними і правовими межами - несумісні з мінськими угодами".

"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони утриматися від будь-яких односторонніх кроків, які можуть поглибити розкол або не відповідають мінським угодами", - наголосив представник прес-служби.

Нагадаємо, близько 40 країн на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі засудили псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв УНН, Україна розраховує на солідарність держав-учасниць ОБСЄ у притягненні до відповідальності Росії як держави-окупанта та залучених до підготовки і проведення незаконних і фейкових "виборів", шляхом накладення додаткових санкцій.

Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.

Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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