"Выборы" в ОРДЛО: в ООН призвали воздержаться от действий вне Конституции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Любые решения, принятые в обход Конституции Украины, противоречат минским договоренностям. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак, комментируя так называемые "выборы" в ОРДЛО, передает УНН.
"Мы не раз заявляли, что основой мирного решения конфликта на востоке Украины являются минские соглашения, поддержанные Советом безопасности", - сообщил представитель пресс-службы ООН.
Он напомнил о недавнем брифинге заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, которая подчеркнула, что "все вопросы, касающиеся выборов, рассматриваются в минских договоренностях как один из аспектов этого всестороннего соглашения".
Что касается реакции на выборы так называемых "ДНР" и "ЛНР", то пресс-секретарь заявил, что "любые подобные меры, принятые вне конституционными и правовыми пределами - несовместимы с минскими соглашениями".
"Мы призываем все заинтересованные стороны воздержаться от любых односторонних шагов, которые могут углубить раскол или не соответствуют минским соглашениями", - отметил представитель пресс-службы.
Напомним, около 40 стран на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал УНН, Украина рассчитывает на солидарность государств-участников ОБСЕ в привлечении к ответственности России как государства-оккупанта и участников подготовки и проведения незаконных и фейковых "выборов", путем наложения дополнительных санкций.
Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконными Германия и Франция, осудили их в США, ЕС, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.
Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО.