Верховний Суд залишив у силі вирок пропагандисту - фронтмену гурту "Джанго"
Київ • УНН
Верховний Суд підтвердив 12-річний вирок російському співаку Олексію Піддубному за посягання на територіальну цілісність України, колабораційну діяльність та пропаганду війни. Його визнано винним у закликах до порушення територіальної цілісності та поширенні проросійської пропаганди.
Верховний Суд залишив в силі 12 років позбавлення волі російському співаку, лідеру гурту "Джанго" Олексію Піддубному, за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність та пропаганду війни. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає УНН.
Верховний Суд залишив без змін вирок лідеру гурту "Джанго", засудженому за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність та пропаганду війни (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 КК України)
Його визнано винним та призначено покарання — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організацією чи проведенням заходів політичного характеру, строком на 15 років.
Прокурори у судах усіх інстанцій довели, що у 2022 році фронтмен гурту, перебуваючи на території рф, розмістив на відеохостингу "YouTube" звернення із закликами до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.
Повідомляється, що у вересні 2022 року він також виступив у москві під час акції, присвяченій незаконним "референдумам" на тимчасово окупованих територіях України, а згодом оприлюднив повну версію виступу онлайн.
Крім того, засуджений створив телеграм-канал, де систематично поширював публікації, що виправдовували та підтримували агресивну війну рф проти України.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора, визнавши кваліфікацію злочинів правильною, а призначене покарання — справедливим і співмірним характеру вчинених дій.
Кримінальне провадження розглянуто у порядку спеціального судового провадження (in absentia).
