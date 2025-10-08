$41.320.03
Ексклюзив
13:46 • 8984 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 19478 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 22122 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 24233 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 22476 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 20821 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18964 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21605 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19448 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17676 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Верховний Суд залишив у силі вирок пропагандисту - фронтмену гурту "Джанго"

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

Верховний Суд підтвердив 12-річний вирок російському співаку Олексію Піддубному за посягання на територіальну цілісність України, колабораційну діяльність та пропаганду війни. Його визнано винним у закликах до порушення територіальної цілісності та поширенні проросійської пропаганди.

Верховний Суд залишив у силі вирок пропагандисту - фронтмену гурту "Джанго"

Верховний Суд залишив в силі 12 років позбавлення волі російському співаку, лідеру гурту "Джанго" Олексію Піддубному, за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність та пропаганду війни. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає УНН.

Верховний Суд залишив без змін вирок лідеру гурту "Джанго", засудженому за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність та пропаганду війни (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 КК України) 

- йдеться в повідомленні.

Його визнано винним та призначено покарання — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організацією чи проведенням заходів політичного характеру, строком на 15 років.

Прокурори у судах усіх інстанцій довели, що у 2022 році фронтмен гурту, перебуваючи на території рф, розмістив на відеохостингу "YouTube" звернення із закликами до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Повідомляється, що у  вересні 2022 року він також виступив у москві під час акції, присвяченій незаконним "референдумам" на тимчасово окупованих територіях України, а згодом оприлюднив повну версію виступу онлайн.

Крім того, засуджений створив телеграм-канал, де систематично поширював публікації, що виправдовували та підтримували агресивну війну рф проти України.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора, визнавши кваліфікацію злочинів правильною, а призначене покарання — справедливим і співмірним характеру вчинених дій.

Кримінальне провадження розглянуто у порядку спеціального судового провадження (in absentia).

Анна Мурашко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Державний кордон України
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Україна